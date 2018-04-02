Пьяный водитель закрыл глаза на красный светофор

Авария произошла поздно ночью 2 апреля на пересечении улиц Ипподромская и Военная, сообщает «АСТ-54». «Летчик» на седане Nissan Skyline мчался по Ипподромской и решил проскочить перекресток, несмотря на красный сигнал светофора. В это время по Военной ехал на свой зеленый сигнал Daewoo Lacetti

В результате хэтчбек получил сильнейший удар в переднюю пассажирскую дверь и налетел на придорожный забор, распоровший машину до переднего колеса. Nissan, в свою очередь, «припарковался» о столб.

По предварительной информации, с места ДТП госпитализированы три человека. Одну из них, пассажирку Lacetti 1979 года рождения, врачи увезли в состоянии средней тяжести. Как утверждают очевидцы, водитель Skyline был пьян.