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Пьяный водитель закрыл глаза на красный светофор
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Пьяный водитель закрыл глаза на красный светофор 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Авария произошла поздно ночью 2 апреля на пересечении улиц Ипподромская и Военная, сообщает «АСТ-54». «Летчик» на седане Nissan Skyline мчался по Ипподромской и решил проскочить перекресток, несмотря на красный сигнал светофора. В это время по Военной ехал на свой зеленый сигнал Daewoo Lacetti.
В результате хэтчбек получил сильнейший удар в переднюю пассажирскую дверь и налетел на придорожный забор, распоровший машину до переднего колеса. Nissan, в свою очередь, «припарковался» о столб.
По предварительной информации, с места ДТП госпитализированы три человека. Одну из них, пассажирку Lacetti 1979 года рождения, врачи увезли в состоянии средней тяжести. Как утверждают очевидцы, водитель Skyline был пьян.
Несколько дней назад в схожих обстоятельствах также пострадали три человека. Виновник аварии, отмечая алкоголем рождение ребенка, не справился с управлением старого Mitsubishi Lancer и протаранил «Волгу» и «Калину».
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