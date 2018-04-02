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Правила дорожного движения обновились в России
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Правила дорожного движения обновились в России 

Вологда.рф 54 минуты назад
Новый пункт появился в российских правилах дорожного движения. «Новичком» апреля стал дорожный знак «Участок перекрестка». Вместе с ним на российские дороги пришла «вафельная разметка», которую так окрестили в народе.
Она представляет собой наклонные пересекаемые желтые линии. Нововведение уточняет правила выезда на перекресток в случае образования затора. При наличии новой разметки водитель хорошо видит границы зоны, в пределах которой нельзя останавливаться. Это позволяет еще до въезда на перекресток оценить, удастся ли покинуть его без нарушения требований правил. Вступает в силу нововведение с 28 апреля. Направлено оно в первую очередь на сокращение числа дорожных пробок.
Также в апреле в России увеличивается утилизационный сбор. С 1 апреля ставки по утилизационному сбору на автомобили выросли в среднем на 15%. Увеличение стоимости зависит от объема двигателя. Так, на автомобили с объемом двигателя до одного литра сбор составит 33 тысячи рублей, при объеме 2-3 литра — 126 тысяч рублей.
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