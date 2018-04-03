Ещё
Uber урегулировал последствия смертельной аварии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Uber урегулировал последствия смертельной аварии 

CarClub 5 часов назад
Фото: CarClub
В американских СМИ появилась предварительная информация о результатах дела о смертельной аварии, в которой беспилотник Uber сбил переходившую дорогу женщину. Сообщается, что семья погибшей Элейн Херцбер договорилась об урегулировании всех имеющихся претензий.
Подробности не приводятся, однако обычно такая формулировка подразумевает приличные денежные выплаты потерпевшей стороне. В данном случае разработчику беспилотников было явно выгоднее пойти на это, чем получить громкое судебное разбирательство с, возможно, более тяжелыми финансовыми последствиями.
Напомним, что 18 марта в городе Темпе (штат Аризона) Volvo XC90 компании Uber насмерть сбил велосипедистку. Согласно результатам предварительного расследования местной полиции, вины автопилота и следящего за ним оператора в аварии нет.
По словам представителей полиции, ни камеры, ни человек, сидевший в кабине испытываемого автомобиля, не заметили велосипед до момента столкновения. Автомобиль, оснащенный двумя камерами, также не предпринял попытки затормозить. Это подтверждает и видеозапись трагедии. Электронное зрение видело не больше, чем сидящий за рулем человек. Беспилотник двигался со скоростью 38 миль в час (61 км/ч) в зоне с ограничением скорости в 35 миль в час.
Компания Uber сразу заявила, что до выяснения всех причин ДТП она приостанавливает тесты своих беспилотников в нескольких городах США и готова сотрудничать с властями в расследовании.
CarClub: последние новости
В России предложили ввести предельный возраст использования автобусов Срок хранения номеров в ГИБДД увеличат до года Toyota рассекретила хэтчбек Corolla
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей60
Как не лишиться водительских прав за обгон38
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Какие автоновинки появятся в России в апреле
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем254
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение