Uber урегулировал последствия смертельной аварии

В американских СМИ появилась предварительная информация о результатах дела о смертельной аварии, в которой беспилотник Uber сбил переходившую дорогу женщину. Сообщается, что семья погибшей Элейн Херцбер договорилась об урегулировании всех имеющихся претензий.

Подробности не приводятся, однако обычно такая формулировка подразумевает приличные денежные выплаты потерпевшей стороне. В данном случае разработчику беспилотников было явно выгоднее пойти на это, чем получить громкое судебное разбирательство с, возможно, более тяжелыми финансовыми последствиями.

Напомним, что 18 марта в городе Темпе (штат Аризона) Volvo XC90 компании Uber насмерть сбил велосипедистку. Согласно результатам предварительного расследования местной полиции, вины автопилота и следящего за ним оператора в аварии нет.

По словам представителей полиции, ни камеры, ни человек, сидевший в кабине испытываемого автомобиля, не заметили велосипед до момента столкновения. Автомобиль, оснащенный двумя камерами, также не предпринял попытки затормозить. Это подтверждает и видеозапись трагедии. Электронное зрение видело не больше, чем сидящий за рулем человек. Беспилотник двигался со скоростью 38 миль в час (61 км/ч) в зоне с ограничением скорости в 35 миль в час.

Компания Uber сразу заявила, что до выяснения всех причин ДТП она приостанавливает тесты своих беспилотников в нескольких городах США и готова сотрудничать с властями в расследовании.