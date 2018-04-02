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На запрете проезда для фур Кострома за неделю заработала 1,5 миллиона рублей
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На запрете проезда для фур Кострома за неделю заработала 1,5 миллиона рублей 

k1news.ru 6 часов назад
Фото: k1news.ru
В Костроме завершилась первая неделя ограничения движения для особо тяжелых фур, сообщили в пресс-службе городской администрации. В этом году запрет на движение большегрузов весом более 8 тонн по Костроме действует с 26 марта по 24 апреля.
Подобные меры применяются каждый год — они помогают сохранять местные дороги в период неблагоприятных природно-климатических условий. По информации пресс-службы, с 26 марта 281 водитель купил разрешение на проезд по городу. Общая сумма составила 1,4 миллиона рублей.
Кроме этого, 29 водителей фур пыталось проехать в город без разрешения — на них составили административные протоколы. Каждого нарушителя оштрафовали на сумму от 5 до 30 тысяч рублей.
Оформить разрешение на проезд можно в управлении муниципальных инспекций администрации города Костромы.
Приём заявлений и расчёт размера вреда, наносимого дорожному покрытию, продолжается по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет № 210, телефон: (4942) 42-21-33.
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