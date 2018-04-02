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Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП на Ставрополье
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Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 6 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
ДТП с участием двух автомобилей произошло ночью 1 апреля. Как сообщили STAV.AIF.RU в Госавтоинспекции края, при столкновении погибли два человека, пятеро госпитализированы.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Они предполагают, что водитель «Калины» выехал на полосу встречного движения, не заметив запрещающего обгон знака и движущегося ему навстречу «Ниссана». Водитель «Калины» погиб на месте, его пассажир скончался в больнице.
В «Ниссане» ехали двое взрослых и трое детей, все они госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Самый младший участник аварии, ребёнок 2,5 лет, почти не пострадал. От серьёзных травм его защитило автокресло.
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