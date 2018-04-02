Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП на Ставрополье

ДТП с участием двух автомобилей произошло ночью 1 апреля. Как сообщили STAV.AIF.RU в Госавтоинспекции края, при столкновении погибли два человека, пятеро госпитализированы.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Они предполагают, что водитель «Калины» выехал на полосу встречного движения, не заметив запрещающего обгон знака и движущегося ему навстречу « Ниссана ». Водитель «Калины» погиб на месте, его пассажир скончался в больнице.

В «Ниссане» ехали двое взрослых и трое детей, все они госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Самый младший участник аварии, ребёнок 2,5 лет, почти не пострадал. От серьёзных травм его защитило автокресло.