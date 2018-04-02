Два пешехода пострадали за выходные на дорогах Кургана 

В Кургане ночью 31 марта на улице Мостостроителей в 3 микрорайоне пьяный 38-летний водитель на Renault Logan ехал в сторону улицы Ушакова. Он сбил 26-летнего пешехода, который также нарушил правила — перешел дорогу в неустановленном месте.
— В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован во вторую городскую больницу города Кургана, — сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по Кургану.
Водитель автомобиля, по информации ГИБДД, был пьян
Накануне еще один пешеход пострадал на проспекте Конституции. Пассажирский ПАЗ наехал на 73-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте недалеко от зебры. Пенсионерку госпитализировали в в отделение травматологии 2 городской больницы города Кургана.
Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать правил проезда пешеходных переходов и быть готовыми, что пешеход может в любое время выйти на проезжую часть. Пешеходам при переходе проезжей части можно начинать переход, только убедившись в его безопасности.