Два пешехода пострадали за выходные на дорогах Кургана

В Кургане ночью 31 марта на улице Мостостроителей в 3 микрорайоне пьяный 38-летний водитель на Renault Logan ехал в сторону улицы Ушакова. Он сбил 26-летнего пешехода, который также нарушил правила — перешел дорогу в неустановленном месте.

— В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован во вторую городскую больницу города Кургана, — сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по Кургану.

Водитель автомобиля, по информации ГИБДД, был пьян

Накануне еще один пешеход пострадал на проспекте Конституции. Пассажирский ПАЗ наехал на 73-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте недалеко от зебры. Пенсионерку госпитализировали в в отделение травматологии 2 городской больницы города Кургана.