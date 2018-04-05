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В Кургане школьники, рискуя жизнью, ходят на занятия
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В Кургане школьники, рискуя жизнью, ходят на занятия 

Уральский меридиан 57 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Родители учащихся школы №39 в микрорайоне Северный в Кургане бьют тревогу. Дети, чтобы дойти от школы до остановки, должны перебегать дорогу под колесами у водителей, которые даже не думают пропускать меаленьких пешеходов. Дело все в том, что на этом участке дороги одностороннее движение, но, зачастую водители гонят по встречной полосе, объезжают по тротуарам. Взрослые дяди и тети, словно, не видят школьников. Ситуацию обостряет отсутствие «зебры» или пешеходного перехода. По всей улице Луначарского нет ни одного знака «Пешеходный переход», ни разметки и уж тем более нет светофора. Каждый день дети, которые приезжают в эту школы из 11 мкр-на Заозерного приходиться переходить две дороги. Школьники пытаются уловить момент, когда машины притормаживают, и перебегаю проезжую часть.
Жители улицы неоднократно писали жалобы и просьбы в Администрацию Кургана. Ответ один — нет денег. Тогда люди решили сброситься, закупить краску и нарисовать «Зебру», но их запугали штрафами. Поэтому родители учеников всерьез обсуждают дежурство по дороге: кто и когда будет встречать детей из школы и переводить через опасную дорогу, рискуя уже своим здоровьем.
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