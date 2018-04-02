Тело погибшей два месяца назад женщины обнаружено около ее дома на севере Москвы

«В полицию вечером 1 апреля поступило сообщение о том, что на ул. Авангардная рядом с д. 11 обнаружен труп женщины 1986 г. рождения, которая жила в этом доме. Прибывшие на место полицейские нашли тело в снегу. Предположительно, она скончалась еще около двух месяцев назад», — рассказал собеседник агентства.

Тело направлено в бюро судмедэкспертизы. Согласно предварительным данным, женщина погибла от черепно-мозговой травмы в результате падения с высоты. По данному факту проводится проверка.