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Тело погибшей два месяца назад женщины обнаружено около ее дома на севере Москвы
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Тело погибшей два месяца назад женщины обнаружено около ее дома на севере Москвы 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Тело женщины 1986 г. рождения, скончавшейся около двух месяцев назад, обнаружено около ее дома на севере столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В полицию вечером 1 апреля поступило сообщение о том, что на ул. Авангардная рядом с д. 11 обнаружен труп женщины 1986 г. рождения, которая жила в этом доме. Прибывшие на место полицейские нашли тело в снегу. Предположительно, она скончалась еще около двух месяцев назад», — рассказал собеседник агентства.
Тело направлено в бюро судмедэкспертизы. Согласно предварительным данным, женщина погибла от черепно-мозговой травмы в результате падения с высоты. По данному факту проводится проверка.
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