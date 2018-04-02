Автомобиль сбил школьника в Новой Москве

Десятиклассник переходил дорогу в неположенном месте, передает РИАМО со ссылкой на представителя МВД по столице.

Авария произошла 1 апреля в 21:00 на пятом километре автодороги Ознобишино — Красное, поселения Щаповское Москвы. «Мужчина, управляя автомобилем Skoda Fabia , совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода ученика десятого класса ГБОУ СОШ», — рассказал собеседник агентства.

Подросток в результате ДТП пострадал, его госпитализировали. МВД проводит проверку по факту аварии.