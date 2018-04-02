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Автомобиль сбил школьника в Новой Москве
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Автомобиль сбил школьника в Новой Москве 

ТВ Центр 5 часов назад
Десятиклассник переходил дорогу в неположенном месте, передает РИАМО со ссылкой на представителя МВД по столице.
Авария произошла 1 апреля в 21:00 на пятом километре автодороги Ознобишино — Красное, поселения Щаповское Москвы. «Мужчина, управляя автомобилем Skoda Fabia, совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода ученика десятого класса ГБОУ СОШ», — рассказал собеседник агентства.
Подросток в результате ДТП пострадал, его госпитализировали. МВД проводит проверку по факту аварии.
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