Автомобиль сбил школьника в Новой Москве 

Десятиклассник переходил дорогу в неположенном месте, передает РИАМО со ссылкой на представителя МВД по столице.
Авария произошла 1 апреля в 21:00 на пятом километре автодороги Ознобишино — Красное, поселения Щаповское Москвы. «Мужчина, управляя автомобилем Skoda Fabia, совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода ученика десятого класса ГБОУ СОШ», — рассказал собеседник агентства.
Подросток в результате ДТП пострадал, его госпитализировали. МВД проводит проверку по факту аварии.