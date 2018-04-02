«Брат остался с двумя детьми»: в тройном ДТП под Богдановичем скончалась женщина-водитель

После страшного ДТП, которое произошло 30 марта на 105-м километре дороги Екатеринбург — Тюмень, в больнице скончалась женщина-водитель Hyundai Elantra. Как уточнили Е1.RU в ГИБДД Свердловской области, 37-летняя женщина умерла в субботу вечером.

— Все материалы в настоящий момент переданы в следственный комитет , — уточнили в ведомстве.

Авария произошла недалеко от Богдановича, здесь столкнулись три иномарки — Audi , Hyundai Elantra и Honda Civic . Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, Audi не выдержала дистанцию до Hyundai Elantra, который ехал впереди, и врезалась в него. После этого Hyundai Elantra выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Honda Civic.

В ДТП пострадали трое детей, двое — сыновья погибшей женщины. По словам родных, младший сын сейчас в тяжелом состоянии, в искусственной коме.

«В семье моего родного брата Евгения Невольниченко случилась страшная трагедия — автокатастрофа… Его супруга Елена и двое их ребят столкнулись на трассе, страшное ДТП 30 марта 2018 года… Супруга не выжила, скончалась… один из сыновей, младший, в больнице, в реанимации, нам остается только верить, что он выберется… Старший сын родился в рубашке и не пострадал! Брат остается с двумя детьми! Мы, родные, конечно, будем помогать — как только можем, приложим все усилия, но финансовые вопросы могут стать для нас непосильными по объективным причинам», — написал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» Павел Невольниченко.