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«Брат остался с двумя детьми»: в тройном ДТП под Богдановичем скончалась женщина-водитель
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«Брат остался с двумя детьми»: в тройном ДТП под Богдановичем скончалась женщина-водитель 

e1.ru 5 часов назад
Фото: e1.ru
После страшного ДТП, которое произошло 30 марта на 105-м километре дороги Екатеринбург — Тюмень, в больнице скончалась женщина-водитель Hyundai Elantra. Как уточнили Е1.RU в ГИБДД Свердловской области, 37-летняя женщина умерла в субботу вечером.
— Все материалы в настоящий момент переданы в следственный комитет, — уточнили в ведомстве.
Авария произошла недалеко от Богдановича, здесь столкнулись три иномарки — Audi, Hyundai Elantra и Honda Civic. Возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, Audi не выдержала дистанцию до Hyundai Elantra, который ехал впереди, и врезалась в него. После этого Hyundai Elantra выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Honda Civic.
В ДТП пострадали трое детей, двое — сыновья погибшей женщины. По словам родных, младший сын сейчас в тяжелом состоянии, в искусственной коме.
«В семье моего родного брата Евгения Невольниченко случилась страшная трагедия — автокатастрофа… Его супруга Елена и двое их ребят столкнулись на трассе, страшное ДТП 30 марта 2018 года… Супруга не выжила, скончалась… один из сыновей, младший, в больнице, в реанимации, нам остается только верить, что он выберется… Старший сын родился в рубашке и не пострадал! Брат остается с двумя детьми! Мы, родные, конечно, будем помогать — как только можем, приложим все усилия, но финансовые вопросы могут стать для нас непосильными по объективным причинам», — написал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» Павел Невольниченко.
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