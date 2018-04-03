Пьяный мурманчанин расстрелял такси за отказ его везти

В Мурманске был задержан местный житель, который выстрелил в двери машины такси за отказ водителя подвезти его. Об этом сообщил портал Nation News со ссылкой на пресс‐службу прокуратуры

Уточняется, что мужчина в нетрезвом состоянии подошел к такси и попросил водителя отвезти его, однако конкретного адреса не озвучил. Таксисту такой запрос показался странным, в связи с чем он отказался.

В результате мужчина достал из сумки ружье и выстрелил в дверь автомобиля. Таксист тут же уехал, направившись в отделении полиции, где рассказал о происшествии.

Известно, что злоумышленника поймали. На него заведено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство и применение оружия». В содеянном мужчина сознался.

Ранее сообщалось, что Северо‐Кавказский окружной суд города Ростов‐на‐Дону 29 марта осудил военного‐контрактника Александра Лапушинского за то, что он убил водителя такси.