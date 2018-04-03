Ещё
Пьяный мурманчанин расстрелял такси за отказ его везти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пьяный мурманчанин расстрелял такси за отказ его везти 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Мурманске был задержан местный житель, который выстрелил в двери машины такси за отказ водителя подвезти его. Об этом сообщил портал Nation News со ссылкой на пресс‐службу прокуратуры.
Уточняется, что мужчина в нетрезвом состоянии подошел к такси и попросил водителя отвезти его, однако конкретного адреса не озвучил. Таксисту такой запрос показался странным, в связи с чем он отказался.
В результате мужчина достал из сумки ружье и выстрелил в дверь автомобиля. Таксист тут же уехал, направившись в отделении полиции, где рассказал о происшествии.
Известно, что злоумышленника поймали. На него заведено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство и применение оружия». В содеянном мужчина сознался.
Ранее сообщалось, что Северо‐Кавказский окружной суд города Ростов‐на‐Дону 29 марта осудил военного‐контрактника Александра Лапушинского за то, что он убил водителя такси.
360tv.ru: последние новости
Страшное лобовое ДТП в Москве стало причиной пожара «Газели». Видео Шесть автомобилей столкнулись на МКАД в Москве Американский дальнобойщик сумел спастись за секунды до столкновения с грузовым поездом. Видео
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буквально через несколько минут он испустил дух»272
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Стартовали продажи новой Toyota Camry1
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда314
Разрешить тонировку
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение