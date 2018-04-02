Мать и ребенок пострадали в тройном ДТП в Челябинске

Сегодня, 2 апреля, в 07:50 часов, в городе Челябинск, на Бродокалмакском тракте, возле дома 8, водитель 1978 г.р., управляя автомобилем Фольксваген Поло, не справился с управлением выехав на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Пежо 207 под управлением водитель 1979 г.р.,

После чего автомобиль Пежо 207 совершил столкновение с автомобилем ДЭУ Нексия под управлением водителя 1994 г.р., после чего автомобиль Фольксваген Поло совершил наезд на препятствие (бордюрный камень и дерево, не повредив их).

«В результате ДТП водитель 1978 г.р., пассажиры автомобиля Пежо 207 — женщина 1980 г.р. и несовершеннолетний ребенок 2010 г.р., получили телесные повреждения. Пострадавшим рекомендовано амбулаторное лечение», — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.