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Водитель Kia устроил массовое ДТП в Челябинске
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Водитель Kia устроил массовое ДТП в Челябинске 

АиФ 55 минут назад
Фото: АиФ
ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Челябинске вечером 4 апреля на улице Центральная, сообщают в ГИБДД по Челябинской области.
27-летний водитель Kia не справился с управлением и врезался в Citroën, после чего 40-летний водитель изменил направление движения и совершил столкновение с автомобилем Suzuki. Тогда 58-летний водитель Suzuki врезался в Hyundai. После столкновения Citroën наехал на металлическое ограждение, не повредив его.
В результате ДТП водители автомобилей получили телесные повреждения, были госпитализированы.
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