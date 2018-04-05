Водитель Kia устроил массовое ДТП в Челябинске

ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Челябинске вечером 4 апреля на улице Центральная, сообщают в ГИБДД по Челябинской области.

27-летний водитель Kia не справился с управлением и врезался в Citroën, после чего 40-летний водитель изменил направление движения и совершил столкновение с автомобилем Suzuki . Тогда 58-летний водитель Suzuki врезался в Hyundai . После столкновения Citroën наехал на металлическое ограждение, не повредив его.

В результате ДТП водители автомобилей получили телесные повреждения, были госпитализированы.