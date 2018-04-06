Водителям челябинских маршруток напомнили, где находятся остановки

Водителям челябинских маршруток напомнили о местах остановки в центре Челябинска во время совместного рейда городского управления транспорта и представителей перевозчиков 6 апреля, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«Сегодня мы вместе с нашими перевозчиками встретились прямо на остановке «Площадь Революции» и вместе посмотрели, что там происходит в плане организации движения. Кому и где нужно останавливаться сами перевозчики понимают, а с водителями сложнее, есть недопонимание. Боремся, пытаемся переломить эту ситуацию. Поэтому пригласили представителей компаний, и вместе с ними объясняем водителям, где и как нужно останавливаться», — рассказал начальник городского управления транспорта Роман Болотов

Болотов также отметил, что это не разовая акция, подобные встречи будут проводиться регулярно, пока не удастся навести порядок.

По данным «АиФ-Челябинск», представители двух перевозчиков намерены штрафовать своих водителей в случае нарушений правил посадки и высадки пассажиров.

«Были сегодня, всё видели своими глазами, объясняли на собраниях всем уже не раз — не понимают, готовим приказ по предприятию, будем наказывать рублём», — рассказал корреспонденту «АиФ-Челябинск» представитель одной из компаний, работающих на рынке Челябинска.

Пока порядок пытаются навести на остановке «Площадь Революции» в сторону ЮУрГУ. Отметим, что здесь ближе к улице Цвиллинга осуществляется посадка на все маршруты троллейбусов. Автобус маршрута № 14, а также маршруты частных перевозчиков № 36, 46, 85 с площади Революции уходят на улицу Воровского. Автобусы остальных маршрутов останавливаются ближе к улице Кирова.