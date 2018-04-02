Власти Челябинска снова проверят надежность чугунных тротуарных ограждений

Евгений Тефтелев по-прежнему верит в надежность чугунных оград: комментируя ситуацию на площади Революции, где 1 апреля врезавшаяся в забор иномарка снесла два его пролета, мэр заявил, что ограда отвечает всем требованиям, предъявляемым к таким конструкциям.

Напомним, накануне, 1 апреля, легковой автомобиль врезался в опору фонарного столба на площади Революции, попутно снеся два пролета фигурной ограды. Куски забора отлетели на несколько метров, металл до сих пор не убран. Отметим, руководитель сообщества «Челябинский урбанист» Лев Владов ранее обращался к городским властям, предупреждая, что чугунные ограды могут превратится в настоящие осколочные снаряды, если в них врежется машина. Авария 1 апреля подтвердила правоту урбаниста.

«Пример, конечно, наглядный. Мы еще раз посмотрим вопрос с заборами с точки зрения безопасности, — пообещал Евгений Тефтелев. — Правда, я видел, автомобиль 1 апреля врезался все-таки не в ограду, а в столб».