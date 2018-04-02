Четко по расписанию. Сколько автобусов выходит каждый день на улицы города?

Появятся ли в ближайшее время в областном центре новые маршруты? На эти и другие вопросы во время прямой линии с читателями «АиФ Оренбурга» ответил заместитель начальника управления пассажирского транспорта администрации Оренбурга Анатолий Иванищев.

Конкурс по закону

Когда на улицах Оренбурга станет больше вместительных автобусов и планируется ли заменить ими троллейбусы?

Сергей Скурыдин

«Общая тенденция при проведении конкурса на право обслуживания маршрутов городского общественного транспорта предусматривает у конкурсантов наличие больших низкопольных автобусов. Любой участник этого конкурса — будь то муниципальное предприятие или частный перевозчик — должны соблюдать эти условия. Вы знаете, что в конце прошлого года областное управление ФАС приостановило объявленный нами конкурс. Администрация решало вопрос о возобновлении в судебном порядке, суд принял нашу сторону. Сейчас ждем, когда решение вступит в законную силу и снова объявим конкурс, в условиях которого прописано, что часть автопарка перевозчика должна состоять из вместительных автобусов. Конкурс будет проходить по семи маршрутам, на них по итогам мы в ближайшее время и должны будем увидеть большие автобусы. Что касается муниципального предприятия, то в этом году не планируется закупать новые автобусы или троллейбусы. Будем надеяться, что удастся сделать это через год».

На маршруте №18 в «газельках» не принимают к оплате транспортную карту. Почему?

Вячеслав Петрович

«Действующими в настоящее время законодательными актами Правительства РФ и Оренбургской области не предусмотрена обязанность перевозчиков по оснащению транспортных средств терминалами по приему и обслуживанию СТК. Присоединение перевозчиков к системе «Электронный проездной» является добровольным, более того, они за свой счет должны оснастить подвижной состав терминалами. Учитывая изложенное, у органов местного самоуправления отсутствуют полномочия требовать от перевозчиков обязательной установки платежных электронных терминалов».

С учетом дорожных условий

Можно ли продлить маршрут №18, чтобы он доезжал до Больничного проезда? В этом районе немало пенсионеров, и идти с сумками дол дома бывает тяжело.

Валентина Кильдюшкина

«Схема движения этого маршрута принималась с максимальным учетом пожеланий оренбуржцев, которые будут им пользоваться. Плюс ко всему при разработке схемы движения мы учитываем то, что перевозка пассажиров должна соответствовать правилам безопасности. В районе областной больницы, как вы сами можете часто видеть, паркуется очень много машин. Иногда их там столько, что водителям «ПАЗ» не удается развернуться в один прием. Чтобы продлить маршрут, нужно посмотреть дорожные условия, ширину проезжей части. Мы рассмотрим этот вопрос. В свою очередь хочу спросить вас, устраивает ли вас работа этого маршрута? Есть ли замечания?

— Замечаний нет. Автобусы ходят четко по расписанию каждые восемь минут. Иногда прошу водителей довести поближе к Больничному, но соглашаются не все, некоторые все же идут навстречу. В целом маршрут работает хорошо».

Периодически замечаю, что автобусы маршрута №61 не останавливаются на остановке «Родимцева» по улице Брестской в сторону Степного поселка. Несколько раз звонил диспетчеру с жалобой. Будут ли приняты какие-то меры?

Иван Иванович

«Если вы обратились в диспетчерскую перевозчика, то жалобу уже зафиксировали и должны ее проверить и принять меры. Иногда бывает, что из-за пробок на дороге несколько автобусов одного маршрута едут буквально друг за другом. В этом случае водитель может принять решение проехать остановку (если нет на выход пассажиров), понимая, что буквально через полторы минуты приедет следующий автобус. Это может сохранить интервалы между автобусами.

В целом же жалобы в диспетчерскую или напрямую в наше управление всегда отрабатываются и принимаются меры, будь то замечание на грубость водителей, курение в кабине или нарушение правил дорожного движения».

Один автобус за три «ПАЗа»

Сколько всего автобусов каждый день выходит на улицы Оренбурга. Какая часть из них находится в частных руках?

Валерий Петрович

«Троллейбусный парк у нас насчитывает 77 машин, муниципальных автобусов — 146. Всего на улицах каждый день работает порядка 1100 единиц общественного транспорта. Хочу обратить внимание на то, что люди, слыша эти цифры, порой делают неверные выводы о роли муниципального транспорта. Якобы его доля невелика, и эта капля в море не может влиять на общую ситуацию. Но это ошибочно. Помимо количества подвижного состава важно брать в расчет количество пассажиров, которые они перевозят. Так, один большой автобус муниципального предприятия за один раз перевозит примерно столько же пассажиров, сколько помещается в трех «пазиках». Именно поэтому мы поставили в приоритет то, что на улицах Оренбурга на смену «газелям» и «пазикам» должны прийти вместительные низкопольные автобусы. Второй момент тоже важен, чтобы сделать общественный транспорт доступным для маломобильных групп населения».