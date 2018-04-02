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ДТП со «скорой» под Самарой: погибли два человека
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ДТП со «скорой» под Самарой: погибли два человека 

BFM.RU 55 минут назад
Два человека погибли и двое пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Самарской области, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, ДТП произошло утром в Хворостянском районе. По предварительным данным, водитель скорой помощи «УАЗ», на 27 километре трассы «Осинки — Приволжье — Хворостянка» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina.
В результате аварии водитель и пассажир автомашины «УАЗ» скончались на месте происшествия. Водитель и пассажир автомашины Lada Kalina госпитализированы.
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