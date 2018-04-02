Автобус с пассажирами загорелся прямо на ходу

В центре Уфы во время движения загорелся маршрутный автобус ПАЗ, который совершал перевозку пассажиров. Водитель транспортного средства оперативно среагировал на ситуацию, эвакуировал людей и потушил возгорание, которое произошло в моторном отсеке.

На помощь к мужчине пришли другие неравнодушные водители, которые ехали мимо и присоединились к ликвидации пожара. Пламя удалось потушить довольно быстро, передает Life.ru. Подобный случай произошел во Владимире, когда автобус с журналистами загорелся во время рейда по противопожарной безопасности в торговых центрах города. Всех представителей СМИ оперативно высадили из задымленного салона, а водитель воспользовался огнетушителем. Как выяснилось позже, транспортное средство, которое было предоставлено для транспортировки журналистов, числился в резерве.