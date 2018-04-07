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В Уфе из-за пожара на чердаке эвакуировали 30 человек
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В Уфе из-за пожара на чердаке эвакуировали 30 человек 

ufa1.ru 47 минут назад
Фото: ufa1.ru
Ночью 7 апреля в Орджоникидзовском районе города вспыхнул жилой дом. Жильцы трехэтажки вызвали на место пожарных. Оказалось, что на чердаке загорели стройматериалы. Спасателям пришлось вывести на улицу 30 человек, из них пятеро детей.
— Площадь пожара составила около двух квадратных метров. На тушении работали пятеро пожарных и две единицы спецтехники, — рассказали в МЧС республики.
К счастью, обошлось без пострадавших. Через полчаса огонь удалось ликвидировать. Причины возгорания сейчас выясняют.
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