В Уфе загорелся двухэтажный барак

В микрорайоне Затон днем 5 апреля спасатели выехали на тушение пожара. Горел двухэтажный деревянный барак.

О возгорании сообщили местные жители, которых очень напугал черный дым, поднимающийся над крышами домов. Фото и видео с места происшествия появились в сообществе «БашДТП».

— Пожар произошел на улице Ирендык, на ней очень много старых расселенных бараков. Пожарные быстро приехали на место и потушили возгорание, предотвратив распространение огня на соседние бараки, — сообщили Ufa1 в «22 отряде ФПС по Башкирии».

Происшествие обошлось без пострадавших, спасатели сообщили о том, что сейчас поливают здание, чтобы не допустить нового возгорания. Дом был нежилой, его планировали снести.