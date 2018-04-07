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В Уфе загорелся жилой дом
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В Уфе загорелся жилой дом 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Днем 7 апреля в Демском районе Уфы вспыхнул жилой дом. ЧП случилось на улице Гилева. На место прибыли пожарные.
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