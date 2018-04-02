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Под Саратовом Lada Kalina разбилась о грузовик
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Под Саратовом Lada Kalina разбилась о грузовик 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
ДТП произошло в воскресенье 1 апреля в Хвалынском районе Саратовской области.
Очевидцы происшествия сообщили в соцестях, что на 118-м км трассы Сызрань-Саратов-Волгоград не поделили дорогу два автомобиля.
Судя по всему, управлявший Lada Kalina 71-летний водитель не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине грузовой автомобиль Iveco.
В результате столкновения травмы получили сам водитель отечественного автомобиля и его пассажирка. Оба пострадавших были госпитализированы в больницу Хвалынска.
Фото: соцсети
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