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Мужчина в центре Москвы предложил проводить женщину до метро и по дороге избил и ограбил ее
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Мужчина в центре Москвы предложил проводить женщину до метро и по дороге избил и ограбил ее 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
В Таганском районе столицы неизвестный избил и ограбил женщину, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Утром 2 апреля в службу «02» обратилась гражданка 1981 г. рождения, которая сообщила, что накануне вечером проводила время со знакомыми в кафе на ул. Рабочая. К компании подошли двое парней, сидевшее ранее за соседним столиком, которые предложили проводить заявительницу и ее подругу до метро.
«На улице заявительница с одним из молодых людей направилась в сторону метро. Проходя мимо мусорных баков, новый знакомый ударил женщину по лицу, повалил на землю, затем выхватил у нее сумочку и убежал в неизвестном направлении. Как сообщила потерпевшая, в сумочке находились телефон iPhone 6, золотые ювелирные украшения и паспорт. Материальный ущерб, со слов женщины, составил 99 тыс. руб.», — сказали в ведомстве.
По данному факту сотрудники МВД проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.
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