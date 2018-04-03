Мужчина в центре Москвы предложил проводить женщину до метро и по дороге избил и ограбил ее

Утром 2 апреля в службу «02» обратилась гражданка 1981 г. рождения, которая сообщила, что накануне вечером проводила время со знакомыми в кафе на ул. Рабочая. К компании подошли двое парней, сидевшее ранее за соседним столиком, которые предложили проводить заявительницу и ее подругу до метро.

«На улице заявительница с одним из молодых людей направилась в сторону метро. Проходя мимо мусорных баков, новый знакомый ударил женщину по лицу, повалил на землю, затем выхватил у нее сумочку и убежал в неизвестном направлении. Как сообщила потерпевшая, в сумочке находились телефон iPhone 6, золотые ювелирные украшения и паспорт. Материальный ущерб, со слов женщины, составил 99 тыс. руб.», — сказали в ведомстве.

По данному факту сотрудники МВД проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.