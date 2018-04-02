Таксист избил и ограбил коллегу в центре Москвы

«Житель столицы 1996 г. рождения, работающий таксистом, обратился вечером 1 апреля в полицию и заявил, что на него совершено нападение. На ул. Малая Калитниковская рядом с д. 7, когда он находился рядом со своей машиной, к нему подъехал Hyundai Solaris с логотипом такси. Со слов потерпевшего, вышедший из автомобиля водитель ударил его в лицо, от чего тот упал и уронил на землю свой мобильный телефон. Нападавший забрал телефон и скрылся», — сказал собеседник агентства.

По словам заявителя, перед тем, как скрыться, подозреваемый посоветовал ему не писать заявление в полицию. В настоящий момент полиция выясняет причины конфликта и обстоятельства нападения.