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Таксист избил и ограбил коллегу в центре Москвы
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Таксист избил и ограбил коллегу в центре Москвы 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Водитель такси избил и ограбил коллегу в Таганском районе столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
«Житель столицы 1996 г. рождения, работающий таксистом, обратился вечером 1 апреля в полицию и заявил, что на него совершено нападение. На ул. Малая Калитниковская рядом с д. 7, когда он находился рядом со своей машиной, к нему подъехал Hyundai Solaris с логотипом такси. Со слов потерпевшего, вышедший из автомобиля водитель ударил его в лицо, от чего тот упал и уронил на землю свой мобильный телефон. Нападавший забрал телефон и скрылся», — сказал собеседник агентства.
По словам заявителя, перед тем, как скрыться, подозреваемый посоветовал ему не писать заявление в полицию. В настоящий момент полиция выясняет причины конфликта и обстоятельства нападения.
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