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РСА: средняя выплата в ОСАГО в январе—феврале составила 64 тыс. рублей
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РСА: средняя выплата в ОСАГО в январе—феврале составила 64 тыс. рублей 

Банки.ру 1 час назад
Фото: MotorPage.ru
Средняя выплата в ОСАГО в январе — феврале 2018 года составила 64,031 тыс. рублей, а средняя премия — 5 814 рублей. Об этом свидетельствуют предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА).
В феврале средняя выплата составила 65,627 тыс. рублей, средняя премия — 5 805 рублей.
Объем сборов страховщиков ОСАГО за этот период составил 27,678 млрд рублей, снизившись на 3%, сумма выплат по страховым случаям составила 20,597 млрд рублей (снижение на 28%).
За этот период страховщики заключили 4,76 млн договоров ОСАГО.
Президент РСА Игорь Юргенс отметил, что ныне действующая система ОСАГО является несбалансированной. «В прошлом году страховое сообщество направило регулятору свои предложения по предстоящей либерализации тарифа — дорожную карту с поэтапным переходом на свободный тариф. Рассчитываем, что весной — летом начнется активная стадия обсуждения этого вопроса», — сказал Юргенс.
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