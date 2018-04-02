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В центре Сызрани Toyota Corolla врезалась в столб, пострадали два человека
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В центре Сызрани Toyota Corolla врезалась в столб, пострадали два человека 

АиФ-Самара 5 часов назад
Фото: АиФ-Самара
В понедельник, 2 апреля, примерно в 06:30, в Сызрани, на улице Советская напротив станции «Скорой помощи» автомашина Toyota Corolla врезалась в столб, сообщает syzran-small.ru.
Предположительно, машину, следовавшую со стороны улицы Володарского, занесло. В результате автомобильной аварии пострадали два человека, находившиеся в иномарке.
Помощь пострадавшим подоспела быстро — медики находились в пяти метрах от места ДТП.
По словам очевидцев, за рулем Toyota Corolla была женщина, люди в иномарке находились в неадекватном состоянии, однако, по словам врачей, это может быть и шок от пережитой аварии.
Пострадавших госпитализировали в центральную городскую больницу Сызрани.
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