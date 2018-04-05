ГИБДД опубликовала список камер на дорогах Орловшины

Госавтоинспекция обнародовала расположение приборов фотофиксации «Крис» на автотрассах Орловской области на сегодня, 5 апреля.

Камеры располагаются на следующих участках дорог:

— 322, 350, 374, 430, 345 км автодороги М-2 «Крым»;

— 29, 44 км автодороги Орел-Тамбов;

— 23, 9 км автодороги Орел-Брянск;

— 3,5 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым»;

— улицы Раздольная, Половецкая, Паровозная, Новосильское шоссе, Наугорское шоссе Орла.

В ГИБДД по Орловской области напомнили водителям о необходимости быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.