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ГИБДД опубликовала список камер на дорогах Орловшины
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ГИБДД опубликовала список камер на дорогах Орловшины 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Госавтоинспекция обнародовала расположение приборов фотофиксации «Крис» на автотрассах Орловской области на сегодня, 5 апреля.
Камеры располагаются на следующих участках дорог:
— 322, 350, 374, 430, 345 км автодороги М-2 «Крым»;
— 29, 44 км автодороги Орел-Тамбов;
— 23, 9 км автодороги Орел-Брянск;
— 3,5 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым»;
— улицы Раздольная, Половецкая, Паровозная, Новосильское шоссе, Наугорское шоссе Орла.
В ГИБДД по Орловской области напомнили водителям о необходимости быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
Сообщение ГИБДД опубликовала список камер на дорогах Орловшины появились сначала на РИА 57.
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