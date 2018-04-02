Госавтоинспекция Орловской области обнародовала места расстановки камер фотофиксации на автотрассах региона на 2 апреля.
По информации пресс-службы ведомства, камеры расположены на следующих участках автодорог:
— 312, 430, 346, 350, 374, 410, 398 км автодороги М-2 «Крым»;
— 44 км автодороги Орел-Тамбов;
— 31, 23 км автодороги Орел-Брянск;
— 3,5 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым»;
— 5,5 км северный подъезд к Мценску;
— ул. Раздольная, Поровозная, Новосильское шоссе, Наугорское шоссе Орла.
Водителям напомнили о сложных погодных условиях и необходимости соблюдать скоростной режим.
Сообщение Камеры на дорогах: ГИБДД опубликовала список появились сначала на РИА 57.