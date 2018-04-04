ГИБДД по Орловской области обнародовала места расположения приборов фотофиксации «Крис» на сегодня, 4 апреля.
Камеры установлены на следующих участках автодорог:
— 312, 322, 346, 430, 350, 374 км автодороги М-2 «Крым»;
— 29, 44, 64 км автодороги Орел-Тамбов;
— 31, 23, 9 км автодороги Орел-Брянск;
— 3,5 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым», на улицах Раздольной, Новосильском шоссе, Наугорском шоссе Орла.
В ГИБДД по Орловской области напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим.
Сообщение Опубликована расстановка камер на орловских трассах появились сначала на РИА 57.