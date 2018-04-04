Опубликована расстановка камер на орловских трассах

ГИБДД по Орловской области обнародовала места расположения приборов фотофиксации «Крис» на сегодня, 4 апреля.

Камеры установлены на следующих участках автодорог:

— 312, 322, 346, 430, 350, 374 км автодороги М-2 «Крым»;

— 29, 44, 64 км автодороги Орел-Тамбов;

— 31, 23, 9 км автодороги Орел-Брянск;

— 3,5 км подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым», на улицах Раздольной, Новосильском шоссе, Наугорском шоссе Орла.

В ГИБДД по Орловской области напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим.