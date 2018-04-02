В Саратове у драмтеатра трактор застрял в дорожной ловушке

В Саратове сегодня утром бульдозер провалилась в колодец около драмтеатра. Как сообщили на странице «Саратов онлайн» в соцсети «ВКонтакте» пользовател, на городских дорогах в ямы попадают не только легковушки, но и троллейбусы и даже тракторы.

Утро! На Слонова, — сообщил автор поста адрес аварии на страничке популярной группы. Происшествие случилось недалеко от пересечения с Университетской. На фотографии, размещенной рядом, видно, что трактор угодил в яму на тротуаре задними мощными колесами. И такие инциденты в Саратове — не редкость.