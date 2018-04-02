На въезде в Симферополь груженный грузовик перевернулся в кювет

ДТП произошло в последний день марта на одном из закруглений объездной дорог, ведущих в Симферополь. Грузовик не успел повернуть и задел двигавшийся на встречу легковой автомобиль. После чего грузовой автомобиль, груженный камнем-ракушкой, перевернулся в кювет.

В середине прошлого месяца в Сочи автомобиль врезался в дерево и опрокинулся. На месте происшествия погиб водитель.

По словам очевидцев легковушка продолжила ехать даже после того, как у автомобиля образовалась вмятина. В результате происшествия никто не пострадал.