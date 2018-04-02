На Болховском шоссе Орла под колёса «Опеля» попал пешеход

Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре накануне, 1 апреля, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.

Около 20 часов 45 минут водитель автомобиля « Опель Астра» ехал по Болховскому шоссе со стороны улицы Раздольной в направлении Игнатова. В районе дома№ 9а по Болховскому шоссе он сбил 38-летнего пешехода, переходящего дорогу (в неустановленном месте.

В результате аварии мужчина получил травмы. Медики скорой помощи доставили его в больницу. После осмотра медиками пострадавшему было назначено амбулаторное лечение.