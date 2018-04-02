Челябинка, сломавшая руку в автобусе, отсудила у транспортников 60 тысяч

80-летняя пенсионерка из Челябинска получила компенсацию морального вреда за травмы, полученные в общественном транспорте, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В январе прошлого года женщина ехала на автобусе № 64. Из-за невнимательности водителя при резком торможении пожилая пассажирка упала. Пенсионерка получила перелом руки.

Прокуратура потребовала от МУП «Челябинский автобусный транспорт» выплатить женщине 60 тысяч рублей. Компания согласилась возместить ущерб.

Напомним, что недавно в том же автобусе (№ 64) женщину зажало дверьми. Женщина попыталась освободиться и выпала прямо на тротуар.

Фото: Денис Кочкин