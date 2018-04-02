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Водитель легкового автомобиля сбил школьника около поселения Щаповское в Новой Москве
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Водитель легкового автомобиля сбил школьника около поселения Щаповское в Новой Москве 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Подросток госпитализирован после ДТП около поселения Щаповское в Новой Москве. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
"1 апреля в 21:00 мск на 5-м км автодороги Ознобишино Красное около поселения Щаповское водитель, управляя автомобилем Skoda Fabia, совершил наезд на молодого человека 2001 года рождения, ученика 10 класса", — сказали в главке.
В пресс-службе отметили, что школьник переходил дорогу в неположенном месте. После ДТП он был госпитализирован. Полиция проводит проверку.
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