Водитель легкового автомобиля сбил школьника около поселения Щаповское в Новой Москве

МОСКВА, 2 апреля. / ТАСС /. Подросток госпитализирован после ДТП около поселения Щаповское в Новой Москве. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"1 апреля в 21:00 мск на 5-м км автодороги Ознобишино Красное около поселения Щаповское водитель, управляя автомобилем Skoda Fabia , совершил наезд на молодого человека 2001 года рождения, ученика 10 класса", — сказали в главке.

В пресс-службе отметили, что школьник переходил дорогу в неположенном месте. После ДТП он был госпитализирован. Полиция проводит проверку.