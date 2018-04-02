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Участились автоподжоги саратовских машин
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Участились автоподжоги саратовских машин 

Новости Саратова 5 часов назад
Фото: Новости Саратова
Жители областного центра обеспокоены участившимися возгораниями припаркованного во дворах автотранспорта.
Так, минувшей ночью в одном из дворов на 1-ой Пролетарской загорелся автомобиль, стоявший под окнами многоквартирного дома. Об этом в паблике «Саратов онлайн» сообщил житель областного центра Михаил Сариев.
Со слов очевидцев, автомобиль полыхнул в 03:44. Причем, очень сильно: языки пламени, судя по фото, вырывались из салона автомобиля на большое расстояние. «Машина загорелась по неизвестным причинам. Что хочу сказать: берегите свои тачки», — пишет невольный свидетель происшествия. Машина полностью выгорела.
Напомним, в марте в Саратове во дворах горели несколько частных машин. Со слов огнеборцев, не исключена версия поджога.
Фото: Михаил Сариев
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