Участились автоподжоги саратовских машин

Жители областного центра обеспокоены участившимися возгораниями припаркованного во дворах автотранспорта.

Так, минувшей ночью в одном из дворов на 1-ой Пролетарской загорелся автомобиль, стоявший под окнами многоквартирного дома. Об этом в паблике «Саратов онлайн» сообщил житель областного центра Михаил Сариев.

Со слов очевидцев, автомобиль полыхнул в 03:44. Причем, очень сильно: языки пламени, судя по фото, вырывались из салона автомобиля на большое расстояние. «Машина загорелась по неизвестным причинам. Что хочу сказать: берегите свои тачки», — пишет невольный свидетель происшествия. Машина полностью выгорела.

Напомним, в марте в Саратове во дворах горели несколько частных машин. Со слов огнеборцев, не исключена версия поджога.

Фото: Михаил Сариев