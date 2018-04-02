За выходные 9 орловских водителей сели пьяными за руль

На территории Орловской области сотрудниками регионального управления Госавтоинспекции в ходе рейдов были выявлены нетрезвые автомобилисты.

За прошедшие выходные с пятницы по воскресенье сотрудники ГИБДД выявили 9 пьяных водителей. Среди них 7 человек управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, один отказался проходить медицинское освидетельствование, ещё один управлял машиной в состоянии опьянения повторно.

Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), равно, как и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.