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За выходные 9 орловских водителей сели пьяными за руль
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За выходные 9 орловских водителей сели пьяными за руль 

РИА 57 5 часов назад
Фото: РИА 57
На территории Орловской области сотрудниками регионального управления Госавтоинспекции в ходе рейдов были выявлены нетрезвые автомобилисты.
За прошедшие выходные с пятницы по воскресенье сотрудники ГИБДД выявили 9 пьяных водителей. Среди них 7 человек управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, один отказался проходить медицинское освидетельствование, ещё один управлял машиной в состоянии опьянения повторно.
Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), равно, как и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
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