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Поезд сбил девушку в Искитимском районе
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Поезд сбил девушку в Искитимском районе 

Все новости Новосибирской области 5 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Ночью 31 марта на железнодорожных путях на перегоне между Бердском и Искитимом в районе остановочной платформы «52 км» было обнаружено тело. Об этом медики станции скорой помощи сообщили в единую дежурно-диспетчерскую службу Искитимского района.
Лежащую на обочине железнодорожных путей девушку заметил ночью 31 марта машинист проходящего состава, пишет «Конкурент. Исктим».
Личность погибшей установлена, это жительница Бердска 1993 года рождения. Предположительно, девушка была сбита поездом. Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками полиции. Предстоит выяснить, каким поездом была сбита погибшая и когда это произошло.
Последний трагический случай гибели под колесами поезда произошел 14 февраля в 13.38 на железнодорожной станции Звездная в Первомайском районе. 11-летний школьник шел в габарите пути и не реагировал на сигналы повышенной громкости, подаваемые электропоездом. В итоге машинист предпринял экстренное торможение, однако ребенок был сбит.
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