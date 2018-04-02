10 городов России по продажам автомобилей с пробегом

Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили города РФ, жители которых в январе — феврале 2018 года чаще покупали легковые автомобили с пробегом.

Отмечается, что в этот рейтинг не вошли Москва и Санкт-Петербург, которые занимают лидирующие позиции среди российских регионов (39,1 и 25,2 тыс. шт. соответственно).

Ниже расскажем о городах России, где было куплено больше всего автомобилей с пробегом. 1. Новосибирск

Число проданных автомобилей с пробегом: 7770

Лидером рейтинга среди остальных городов является Новосибирск.

Несмотря на то, что здесь прирост был отрицательным (-14%), тем не менее, за два месяца нынешнего года в Новосибирске было куплено 7770 подержанных легковых автомобилей. 2. Екатеринбург

Число проданных автомобилей с пробегом: 6480

На втором месте находится Екатеринбург с показателем 6480 штук.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», сильнее всего реализация автомобилей с пробегом за отчетный период выросла в Екатеринбурге (+18%). 3. Краснодар

Число проданных автомобилей с пробегом: 6270

Замыкает тройку лидеров Краснодар, в котором за отчетный период было перепродано 6270 машин. 4. Омск

Число проданных автомобилей с пробегом: 5670

Омск занимает четвертую строчку в рейтинге городов с самым высоким уровнем реализации автомобилей с пробегом.

Всего за отчетный период здесь было продано 5670 автомобилей.

Тем не менее, продажи снизились на 4%, отмечают эксперты. 5. Нижний Новгород

Число проданных автомобилей с пробегом: 5320

Замыкает первую пятерку лидеров по продажам автомобилей с пробегом Нижний Новгород с показателем в 5320 штук. 6. Красноярск

Число проданных автомобилей с пробегом: 5140

Несмотря на то, что Красноярск вошел в первую десятку городов с самыми высокими показателями продаж автомобилей с пробегом, эксперты агентства отмечают, что продажи автомобилей в Красноярске упали на 7% по сравнению с прошлым отчетным периодом. 7. Казань

Число проданных автомобилей с пробегом: 5050

Казань также оказался в числе городов, где продажи автомобилей с пробегом снизились.

Снижение составило 1% за отчетный период. В целом же, в столице Татарстана было продано 5050 автомобилей с пробегом. 8. Челябинск

Число проданных автомобилей с пробегом: 4880

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», Челябинск занимает второе место по росту реализации автомобилей с пробегом — +14%. 9. Самара

Число проданных автомобилей с пробегом: 4870

Самара оказалась на девятом месте по уровню продаже автомобилей с пробегом.

Здесь за отчетный период было продано 4870 автомобилей, отмечают эксперты «АВТОСТАТ». 10. Уфа Число проданных автомобилей с пробегом: 4740

Замыкает десятку городов с самым высоким уровнем продаж автомобилей с пробегом город Уфа с показателем в 4740 штук.

Эксперты отмечают, что вторичный рынок на Урале растет, а в Сибири падает.