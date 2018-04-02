В Челябинске женщине, сломавшей руку в автобусе, выплатили 60 тысяч рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 2 апр — РИА Новости . Муниципальное унитарное предприятие «Челябинский автобусный транспорт» по требованию прокуратуры региона возместило 60 тысяч рублей в качестве морального вреда 80-летней местной жительнице, которая сломала руку в резко затормозившем автобусе, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры области, в январе 2017 года водитель МУП «Челябинский автобусный транспорт», управляя автобусом маршрута №64, резко затормозил, в результате чего в автобусе упала 80-летняя женщина. У нее диагностирован перелом лучевой кости руки.

"Прокуратурой Курчатовского района Челябинска предъявлено исковое заявление в Калининский райсуд Челябинска к МУП с требованием о компенсации морального вреда пенсионерке. По результатам принятых прокурором мер реагирования пенсионерке ответчиком добровольно возмещен моральный вред в размере 60 тысяч рублей", — говорится в сообщении.