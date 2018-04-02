Ещё
В Челябинске женщине, сломавшей руку в автобусе, выплатили 60 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Челябинске женщине, сломавшей руку в автобусе, выплатили 60 тысяч рублей 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 2 апр — РИА Новости. Муниципальное унитарное предприятие «Челябинский автобусный транспорт» по требованию прокуратуры региона возместило 60 тысяч рублей в качестве морального вреда 80-летней местной жительнице, которая сломала руку в резко затормозившем автобусе, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры области, в январе 2017 года водитель МУП «Челябинский автобусный транспорт», управляя автобусом маршрута №64, резко затормозил, в результате чего в автобусе упала 80-летняя женщина. У нее диагностирован перелом лучевой кости руки.
"Прокуратурой Курчатовского района Челябинска предъявлено исковое заявление в Калининский райсуд Челябинска к МУП с требованием о компенсации морального вреда пенсионерке. По результатам принятых прокурором мер реагирования пенсионерке ответчиком добровольно возмещен моральный вред в размере 60 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости: последние новости
Сотрудник российского посольства попал в ДТП в Киеве В Самарской области два человека погибли в ДТП со скорой помощью В Нижнем Новгороде при столкновении двух машин погибли два человека
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда201
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Автомобили дорожают с 1 апреля157
Разрешить тонировку
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем250
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение