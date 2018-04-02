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Автобус насмерть сбил пешехода
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Автобус насмерть сбил пешехода 

Калуга 24 4 часа назад
Фото: Калуга 24
Вечером 31 марта на улице Ленина в селе Детчино Малоярославецкого района под колеса автобуса ЛиАЗ попал 61-летний мужчина. По сообщению УГИБДД по Калужской области, пенсионер погиб на месте. Обстоятельства этого ДТП сейчас уточняются. Еще два ДТП с участием пешеходов были зарегистрированы 30 марта. В одном из них, которое произошло на 120-м километре дороги А130 Москва-Малоярославец-Рославль, пострадал 45-летнй мужчина, который был сбит автомобилем ВАЗ на нерегулируемом пешеходном переходе. Мужчина получил сочетанную черепно-мозговую травму, множественные закрытые переломы обеих рук и ног. Второе ДТП произошло на улице Дзержинского в Калуге. Там под колеса BMW попала 69-летняя женщина. Она пострадала менее серьезно, отделавшись ушибами, ссадинами и сотрясением головного мозга. Пенсионерка переходила проезжую часть вне зоны действия пешеходного прехода.
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