В серьезном ДТП в Нижнем Тагиле пострадали женщина и ребенок

Очередное серьезное ДТП из-за того, что водитель нарушает правила дорожного движения. Вчера вечером в Нижнем Тагиле ВАЗ-2111 столкнулся с иномаркой Nissan Sunny. В дорожно-транспортном происшествии пострадали несколько человек.

Как сообщает TagilCity.ru авария произошла на улице Балакинская, 59 около 18:50.

За рулем ВАЗ-2111 был 26-летний молодой человек, который ехал в сторону улицы Перова, но в какой-то момент он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В это время по дороге ехала 38-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan Sunny, в результате чего произошло столкновение.

Без пострадавших, к сожалению, не обошлось. В ДТП пострадала женщина и ее 7-летний пассажир. У ребенка, находящегося в детском автокресле, диагностировали ушиб мягких тканей лица, а у водительницы — ушиб грудной клетки.

По словам очевидцев аварии, женщина после происшествия находилась без сознания. Также они уверены, что водитель отечественного авто сель за руль в нетрезвом состоянии.

Кроме того, сотрудники ГИБДД сообщили, что у водителя ВАЗа не было права на управление авто.

Использовано фото с сайта tagilcity.ru