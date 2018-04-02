Челябинские транспортники выплатили компенсацию 80-летней пассажирке

Транспортное предприятие в Челябинске выплатило компенсацию 80-летней пассажирке, которая сломала руку в автобусе, сообщают в пресс-центре областной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, инцидент в автобусе маршрута № 64 произошёл ещё в январе 2017 года. Водитель МУП «Челябавтотранс» допустил резкое торможение, в результате чего пожилая женщина упала, позже у неё диагностировали перелом лучевой кости руки.

«Ответчиком добровольно возмещен моральный вред в размере 60 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре

Напомним, ранее суд в Челябинской области обязал детский сад выплатить компенсацию воспитаннику, который повредил руку во время прогулки.