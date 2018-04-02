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Челябинские транспортники выплатили компенсацию 80-летней пассажирке
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Челябинские транспортники выплатили компенсацию 80-летней пассажирке 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Транспортное предприятие в Челябинске выплатило компенсацию 80-летней пассажирке, которая сломала руку в автобусе, сообщают в пресс-центре областной прокуратуры.
Как уточнили в ведомстве, инцидент в автобусе маршрута № 64 произошёл ещё в январе 2017 года. Водитель МУП «Челябавтотранс» допустил резкое торможение, в результате чего пожилая женщина упала, позже у неё диагностировали перелом лучевой кости руки.
«Ответчиком добровольно возмещен моральный вред в размере 60 тыс. рублей», — рассказали в прокуратуре.
Напомним, ранее суд в Челябинской области обязал детский сад выплатить компенсацию воспитаннику, который повредил руку во время прогулки.
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