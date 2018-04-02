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Таксист ограбил коллегу в центре столицы
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Таксист ограбил коллегу в центре столицы 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины конфликта.
Таксист избил и ограбил своего коллегу в Таганском районе Москвы.
В полицию 1 апреля обратился москвич 1996 года рождения, работающий таксистом. Он заявил, что на него напали.
— На улице Малая Калитниковская рядом с домом 7, когда он находился рядом со своей машиной, к нему подъехал Hyundai Solaris с логотипом такси. Со слов потерпевшего, вышедший из автомобиля водитель ударил его в лицо, от чего тот упал и уронил на землю свой мобильный телефон, — сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
В пресс-службе добавили, что нападавший забрал телефон и скрылся с места происшествия, предварительно посоветовав потерпевшему не обращаться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины конфликта и обстоятельства инцидента.
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