Таксист ограбил коллегу в центре столицы

Таксист избил и ограбил своего коллегу в Таганском районе Москвы.

В полицию 1 апреля обратился москвич 1996 года рождения, работающий таксистом. Он заявил, что на него напали.

— На улице Малая Калитниковская рядом с домом 7, когда он находился рядом со своей машиной, к нему подъехал Hyundai Solaris с логотипом такси. Со слов потерпевшего, вышедший из автомобиля водитель ударил его в лицо, от чего тот упал и уронил на землю свой мобильный телефон, — сообщили агентству «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.

В пресс-службе добавили, что нападавший забрал телефон и скрылся с места происшествия, предварительно посоветовав потерпевшему не обращаться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины конфликта и обстоятельства инцидента.

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