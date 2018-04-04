Прокачу с дымком. Разбитые автобусы — под общий надзор?

В день всероссийского траура по погибшим в Кемерове маршрутка в центре Нижнего выгорела дотла в считаные минуты. Жертв избежали чудом — 20 человек успели выскочить.

Механики сказали: можно ехать

Потрепанный «ПАЗик», следуя по маршруту № 90, вспыхнул на Зеленском съезде прямо на ходу. Пожар тушили 26 человек и шесть единиц техники, хотя площадь возгорания была всего 20 кв. метров, сообщает Главное управление МЧС России по Нижегородской области,

По словам очевидцев, сначала едкий чёрный дым окутал салон. Водитель не растерялся: остановил автобус и выпустил 20 пассажиров. Тем оставалось лишь смотреть на яркое пламя, которое минуты за три уничтожило маршрутку.

Городской департамент транспорта и связи утверждает: автобус сошёл с конвейера в 2013 году. Как объяснил городским властям владелец автобуса (ООО «Мещеряков и К»), в день, когда произошло возгорание, механики отдела технического контроля осмотрели автобус и неисправностей не выявили.

«По предварительным данным, с завода автобус был выпущен с бензиновым двигателем, — сообщил «АиФ-НН» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД Нижегородской области Игорь Михайлушкин . — Но на момент происшествия он уже работал на газомоторном топливе. В принципе, такие усовершенствования легальны. Газ дешевле и экологичнее бензина, машина прослужит дольше. Другое дело, законно ли перевозчик модернизировал маршрутку. Это и покажет проверка, которую проводит ГУ МЧС.

Был ли обучен водитель общественного транспорта мерам пожарной безопасности, в данном ведомстве затруднились ответить. Одно хорошо — человек оперативно отреагировал. Могло быть иначе… »

Помогите ГИБДД

Городские власти настаивают на необходимости скорейшего внедрения на частных маршрутах автоматизированной системы оплаты проезда. Вот только подвижной состав, ожидающий этих ново-введений, технологичностью не блещет. Тот же частный маршрут № 90 в социальных сетях нижегородцы ругают за плохое состояние автобусов, требуя проверить всё, что выходит на линию на этом маршруте. Эксперты утверждают: частные перевозчики, заявляясь на конкурс на обслуживание маршрута, декларируют, будто имеют в распоряжении новые автобусы, а в рейс потом выходят всё те же «убитые» колымаги.

«Я считаю, что контроль за состоянием общественного транспорта — общее дело, — продолжает Игорь Михайлушкин. — У госавтоинспекции функции ограничены. Например, инспектор ДПС не может проверить, встал ли водитель на миграционный учёт. Сами нижегородцы также должны сообщать о состоянии пассажирских перевозок. В начале года мы провели традиционную акцию «Тайный пассажир». Результаты «народного» мониторинга рассмотрит областная комиссия по безопасности дорожного движения. Обо всём она информирует городской департамент транспорта».