Опубликовано видео смертельного ДТП на Мызинском мосту

В Нижнем Новгороде злостный лихач устроил смертельное ДТП на встречной полосе, которое попало в объектив видеорегистратора. Предполагаемый виновник трагедии, приведшей к гибели двух ни в чем не повинных людей, выжил. Очевидцы утверждают, что трагедия могла произойти в ходе из-за уличных гонок.

Авария произошла 1 апреля на Мызинском мосту Нижнего Новгорода. Водитель BMW 745i внезапно выехал на встречную полосу и на большой скорости, очевидцы говорят примерно о 150 км/ч, лоб в лоб протаранил Volvo XC60.

Несмотря на не раз отмеченные системы безопасности шведского автопроизводителя, 43-летний водитель Volvo погиб на месте. Также погиб 24-летний пассажир BMW. Различные травмы получили водитель немецкой иномарки и две его пассажирки 39 и 25 лет.

Авария сразу вызвала большой резонанс в местных СМИ, который только усилился после появления во вторник видеозаписи трагедии. Видеорегистратор одного из водителей четко снял столкновение. На записи видно, как внезапно появившаяся в кадре BMW двигается по крайне левой полосе на скорости, значительно превышающей ту, с которой движется общий поток. Водитель пытается резко затормозить перед идущей впереди по его полосе машиной, теряет управление и выруливает влево, на встречную полосу. Там автомобиль лоб в лоб таранит Volvo XC60.

В районе ДТП почти сразу образовалась крупная пробка, в том числе и из-за большого количества зевак и свидетелей. Очевидцы приводят шокирующие свидетельства последних мгновений жизни водителя иномарки. По данным «Газеты.Ru» его звали Михаил Гуров.

«Мы ехали с мужем. Увидели ДТП. Остановились, думали, что сможем кому-нибудь помочь. Водитель Volvo был жив, его достали из машины. Но буквально через несколько минут он испустил дух. Страшная картина… В BMW на пассажирском сидении был уже труп парня… Водитель BMW был жив, но зажат в машине. Его тело было переломано, он стонал от боли. Его и еще пассажирок с обеих машин увезли на скорой. Многие водители, проезжающие мимо, останавливались и выходили из машин. Люди с ужасом смотрели на последствия страшной аварии и говорили, что причина в плохих дорогах. Кто-то предположил, что водитель BMW подскочил на одной из кочек моста и поэтому его выбросило на встречную полосу. Может быть и так. Но я уверена, что подскочить до такой степени нельзя, если ты не превышаешь скорость», — цитирует портал «Открытый Нижний» одну из свидетельниц.

Также местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах сообщали, что в момент аварии водитель BMW мог вести уличный заезд с неким водителем Mercedes. Тем не менее, на самом видео никакого Mercedes в кадре нет.

«Этого водителя часто видели в Нижнем Новгороде и на Бору. Он очень гонял, постоянно шел на обгон. Теперь по его вине два человека погибли», — цитирует «Открытый Нижний» еще одного очевидца.

Источник в ГИБДД Нижегородской области рассказал, что за рулем BMW находился мужчина 1990 года рождения, но сам автомобиль принадлежит не ему, а жительнице города. «Только в марте с помощью дорожных камер этому автомобилю было „выписано“ 10 штрафов за превышение скорости. Штрафы были выписаны владелице, но, судя по всему, за рулем была не она.

По данным информированного источника „Газеты.Ru“ в экстренных службах региона, за рулем находился имеющий азербайджанские корни Тамарлан Гасанов. Его погибший пассажир также азербайджанец по национальности Азад Агамедов.

Одно из местных изданий сообщило, что Гасанов совсем недавно совершил правонарушение, которое грозило ему лишением прав, но суд по этому поводу еще не состоялся.

В ГИБДД отметили, что в настоящее время продолжается проверка по факту аварии и решение о возбуждении уголовного дела может быть принято в ближайшее время. Гасанову по ч.5 ст. 264 УК РФ может грозить до семи лет лишения свободы. Теоретически, если будет установлено, что предполагаемый виновник в момент аварии был пьян, ему грозит наказание уже от четырех до девяти лет лишения свободы. Но с этим, очевидно, у следствия возникнут серьезные проблемы.

Дело в том, что водитель BMW получил в аварии достаточно серьезные травмы и сдать тест на алкоголь на месте ДТП он естественно не смог. Однако, согласно юридической коллизии, о которой не раз писала „Газета.Ru“, даже если во взятой на исследование в больнице крови автомобилиста будет найден алкоголь, он все равно будет считаться трезвым. Напомним, что в законодательстве сейчас просто отсутствует возможность наказания автомобилистов за содержание алкоголя в крови и пьяным по закону признается только тот водитель, кто смог „дунуть“ в трубочку.