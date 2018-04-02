Два человека погибли в ДТП на Мызинском мосту 

Инцидент произошел 1 апреля на Мызинском мосту, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. Водитель BMW выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся c Volvo. В рузультате аварии погибли водитель Volvo и пассажир BMW.
Самого виновника ДТП и еще двух его пассажирок пришлось госпитализировать.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе в Нижегородской области. В результате аварии погибли пять человек.
Обстоятельства ДТП на Мызинском мосту продолжают изучаться.