Появились подробности лобового ДТП на Мызинском мосту

ДТП произошло 1 апреля в 18.10, сообщает УГИБДД по Нижегородской области. 27-летний водитель BMW 745I выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo ХС60. Свидетели смертельной аварии рассказали, что водитель BMW лихачил и разогнался до 150 км/ч. Возможно, он решил с кем-то погоняться.

В результате аварии на месте погиб водитель 43-летний Volvo и пассажир 24-летний пассажир BMW.

Виновник аварии госпитализирован с ушибами и переломом.

Также в BMW находились две женщины — 40 и 25 лет. Они также были госпитализированы с травмами.

Как стало известно NN.RU, водитель BMW незадолго до рокового столкновения на Мызинском мосту совершил нарушение, предусматриваемое лишение прав. Но на момент ДТП решения суда еще не было.