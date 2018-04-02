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Появились подробности лобового ДТП на Мызинском мосту
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Появились подробности лобового ДТП на Мызинском мосту 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
ДТП произошло 1 апреля в 18.10, сообщает УГИБДД по Нижегородской области. 27-летний водитель BMW 745I выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo ХС60. Свидетели смертельной аварии рассказали, что водитель BMW лихачил и разогнался до 150 км/ч. Возможно, он решил с кем-то погоняться.
В результате аварии на месте погиб водитель 43-летний Volvo и пассажир 24-летний пассажир BMW.
Виновник аварии госпитализирован с ушибами и переломом.
Также в BMW находились две женщины — 40 и 25 лет. Они также были госпитализированы с травмами.
Как стало известно NN.RU, водитель BMW незадолго до рокового столкновения на Мызинском мосту совершил нарушение, предусматриваемое лишение прав. Но на момент ДТП решения суда еще не было.
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 Ещё 4 источника 
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