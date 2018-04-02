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В Краснодаре разыскивают таксиста, скрывшегося с места ДТП
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В Краснодаре разыскивают таксиста, скрывшегося с места ДТП 

Новая Кубань 4 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 2 апр. — Новая Кубань. В краевой столице в минувшее воскресенье произошло ДТП с участием машины службы такси.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda на перекрестке улиц Крупской и Космонавтов не уступил дорогу «Девятке». В результате иномарка врезалась в отечественную легковушку. В больницу для прохождения медицинского осмотра были доставлены три человека: пассажиры Mazda в возрасте 34 и 52 лет, и 21-летний водитель ВАЗа. Мужчина, находившийся за рулем иномарки, покинул место аварии.
Как прокомментировал официальный представитель УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко, в автомобиле Mazda была найдена сумка с документами. Там были водительские права, паспорт и страховка на машину, а также протокол об отказе от прохождения медосвидетельствования, составленный в марте.
Предположительно, хозяин документов и был тем человеком, который устроил ДТП. Это местный житель 1965 года рождения. Найденные на месте аварии «шашечки» позволяют сделать вывод, что мужчина работал таксистом. Сейчас его местонахождение устанавливается. По факту произошедшего проводится проверка
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