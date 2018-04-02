«Не умеешь ездить — не езди»: челябинским маршрутчикам пригрозили уходом с рынка за смертельные ДТП

В Челябинске специальная комиссия разбирается в обстоятельствах целой череды смертельных ДТП с участием маршрутных такси. Частным перевозчикам не удастся избежать наказания, заверил в понедельник, 2 апреля, на аппаратном совещании глава города Евгений Тефтелев . В особых случаях речь может идти о расторжении договора с перевозчиком и его уходе с рынка.

— Мы всегда рассматриваем такие случаи. Над этим направлением работает специальная рабочая комиссия, — сказал Евгений Тефтелев. — Меры воздействия предусмотрены и применяются в установленном законом порядке. В них входит и лишение прав, и расторжение договора. Если не умеешь ездить — лучше не ездить.

Вечером 29 марта напротив дома № 247 на улице Татищева, возле кардиоцентра, пассажирский ПАЗ сбил пешехода. Ранее в тот же день в Челябинске в больнице скончалась девочка, которую 14 марта на пешеходном переходе в Тракторозаводском районе сбила маршрутка. В ночь на 24 марта в реанимации умер 12-летний ребёнок, пострадавший 15 марта в результате столкновения маршрутного ПАЗа № 17 и BMW на пересечении улиц Воровского и Курчатова. Днём 27 марта на пешеходном переходе у остановки «Почта» на улице Хохрякова маршрутный ПАЗ № 14 сбил 20-летнюю девушку. Скорая примчалась на место происшествия почти мгновенно, но спасти пострадавшую не удалось: она умерла в приёмном покое.

Ситуация с маршрутками в Челябинске достигла точки кипения: читатели завалили нас жалобами и видеофайлами с нарушениями водителей общественного транспорта. Поэтому сайт 74.ru, ГИБДД и городское управление транспорта запустили совместный проект «Лови маршрутку», в котором мы рассказываем о маршрутчиках, нарушающих Правила дорожного движения. Информацию о нарушителях присылайте по адресу Написать письмо. Пожалуйста, указывайте в теме письма «Нарушение общественного транспорта».

О том, как получить страховые выплаты, если вы пострадали в ДТП с маршруткой, читайте в нашем материале. О «маршруточном беспределе» в Челябинске — в статье 74.ru.