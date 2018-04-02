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В Орле Газель задним ходом сбила пенсионерку
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В Орле Газель задним ходом сбила пенсионерку 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло в минувшую субботу, 31 марта, в областном центре, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.
Около 12 часов 25 минут водитель автомобиля Газель, двигаясь задним ходом прилегающей территории у дома№9 по улице Кромской, сбил пенсионерку 1931 года рождения.
Женщина была госпитализирована с травмами. После оказания помощи, медики назначили ей амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка.
Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 44 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.
Сообщение В Орле Газель задним ходом сбила пенсионерку появились сначала на РИА 57.
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