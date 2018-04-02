В Орле Газель задним ходом сбила пенсионерку

Дорожно-транспортное происшествие произошло в минувшую субботу, 31 марта, в областном центре, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.

Около 12 часов 25 минут водитель автомобиля Газель, двигаясь задним ходом прилегающей территории у дома№9 по улице Кромской, сбил пенсионерку 1931 года рождения.

Женщина была госпитализирована с травмами. После оказания помощи, медики назначили ей амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 44 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.